Ignitis Grupe AB Aktie

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WKN DE: A2QD72 / ISIN: US66981G2075

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ignitis Grupe (spons GDR) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ignitis Grupe (spons GDR) präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,18 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 819,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 768,0 Millionen EUR umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,77 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,26 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,55 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 2,47 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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