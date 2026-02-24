Ausblick: Ignitis Grupe (spons GDR) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ignitis Grupe (spons GDR) präsentiert in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,760 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Ignitis Grupe (spons GDR) einen Gewinn von 0,860 EUR je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 685,6 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Ignitis Grupe (spons GDR) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 659,3 Millionen EUR aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,45 EUR im Vergleich zu 3,82 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,49 Milliarden EUR, gegenüber 2,30 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

