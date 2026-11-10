Ignitis Grupe AB Aktie

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WKN DE: A2QD72 / ISIN: US66981G2075

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ignitis Grupe (spons GDR) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ignitis Grupe (spons GDR) stellt am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,110 EUR gegenüber 0,290 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 533,7 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,26 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,79 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 2,47 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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