iHeartMedi a Aktie
WKN DE: A2PKSW / ISIN: US45174J5092
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: iHeartMedia A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
iHeartMedia A wird am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass iHeartMedia A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,538 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,840 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,98 Prozent auf 871,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 807,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,105 USD, gegenüber -3,060 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 4,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,86 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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