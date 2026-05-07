Ausblick: IHI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IHI gibt am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 32,70 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 33,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 545,19 Milliarden JPY gegenüber 476,84 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 120,44 JPY, gegenüber 106,41 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 1.663,73 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1.626,83 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at