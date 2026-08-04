Ausblick: IHI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

IHI wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 50,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte IHI 10,95 JPY je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 337,79 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei IHI für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 370,85 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 166,36 JPY je Aktie, gegenüber 151,88 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 1.838,90 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.643,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at