Ausblick: IHI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IHI wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 26,42 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 35,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 19,56 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 2,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 420,77 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 409,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 113,18 JPY aus. Im Vorjahr waren 106,41 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 1.674,60 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.626,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at