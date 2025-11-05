IHI Aktie
WKN: 854347 / ISIN: JP3134800006
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: IHI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
IHI wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 26,42 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 35,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 19,56 JPY erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 2,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 420,77 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 409,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 113,18 JPY aus. Im Vorjahr waren 106,41 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 1.674,60 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.626,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IHI Corpmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: IHI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IHI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: IHI präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: IHI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.06.25
|Nikkei 225-Wert IHI-Aktie: Über diese Dividende können sich IHI-Anleger freuen (finanzen.at)
|
07.05.25
|Ausblick: IHI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu IHI Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|IHI Corp
|17,80
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.