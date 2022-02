Ausblick: Iida Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Iida Group präsentiert in der am 14.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 87,43 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 78,86 JPY je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 356,72 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 363,51 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 377,65 JPY im Vergleich zu 288,91 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1.428,57 Milliarden JPY, gegenüber 1.456,20 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at