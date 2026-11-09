Iida Group Holdings Aktie

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WKN DE: A1W6W5 / ISIN: JP3131090007

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Iida Group legt Quartalsergebnis vor

Iida Group wird am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 59,10 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Iida Group noch 61,16 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 358,97 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Iida Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 381,99 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 260,84 JPY je Aktie, gegenüber 229,13 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1.658,64 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.508,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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