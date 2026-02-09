Iida Group Holdings Aktie

Iida Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W6W5 / ISIN: JP3131090007

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Iida Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Iida Group äußert sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 54,60 JPY gegenüber 51,30 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,20 Prozent auf 367,14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Iida Group noch 362,78 Milliarden JPY umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 217,66 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 181,16 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.501,11 Milliarden JPY, gegenüber 1.459,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Iida Group Holdings Co Ltd. 14,20 -2,74%

