Iida Group Holdings Aktie
WKN DE: A1W6W5 / ISIN: JP3131090007
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Iida Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Iida Group wird am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 54,40 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Iida Group ein EPS von 45,50 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Iida Group nach den Prognosen von 2 Analysten 424,46 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 409,74 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 220,11 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 181,16 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1.501,50 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1.459,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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