Ausblick: ILJIN MATERIALS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ILJIN MATERIALS lässt sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ILJIN MATERIALS die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass ILJIN MATERIALS im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -462,200 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 97,00 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 188,77 Milliarden KRW gegenüber 211,45 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2171,508 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 137,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 775,84 Milliarden KRW aus im Gegensatz zu 902,25 Milliarden KRW Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at