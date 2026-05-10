Ausblick: ILJIN MATERIALS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ILJIN MATERIALS lädt am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass ILJIN MATERIALS im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -102,000 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -964,000 KRW je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 172,35 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,97 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -693,178 KRW, gegenüber -3065,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 898,91 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 677,53 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at