ILJIN MATERIALS Aktie

WKN DE: A1JHSA / ISIN: KR7020150009

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: ILJIN MATERIALS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ILJIN MATERIALS lädt am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -235,000 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -53,000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 12,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 162,54 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 186,40 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2760,715 KRW im Vergleich zu 137,00 KRW im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 674,98 Milliarden KRW, gegenüber 902,25 Milliarden KRW im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ILJIN MATERIALS CO LTD 38 850,00 -5,01% ILJIN MATERIALS CO LTD

