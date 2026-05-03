Ilkka-Yhtymae Aktie
WKN: 918634 / ISIN: FI0009800205
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ilkka-Yhtymae legt Quartalsergebnis vor
Ilkka-Yhtymae äußert sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Ilkka-Yhtymae im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 EUR je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 9,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,4 Millionen EUR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,213 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,180 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,8 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,8 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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