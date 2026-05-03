Ausblick: Ilkka-Yhtymae mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ilkka-Yhtymae veröffentlicht am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 9,5 Millionen EUR – ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ilkka-Yhtymae 9,4 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,213 EUR, gegenüber 0,180 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 38,8 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 37,8 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at