Ausblick: Ilkka-Yhtymae stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ilkka-Yhtymae wird sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,006 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 32,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,3 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Ilkka-Yhtymae für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,7 Millionen EUR aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,280 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,240 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 37,9 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 53,9 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at