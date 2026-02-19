Ilkka-Yhtymae Aktie
WKN: 918634 / ISIN: FI0009800205
|
19.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ilkka-Yhtymae stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ilkka-Yhtymae wird sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,006 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 32,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,3 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Ilkka-Yhtymae für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,7 Millionen EUR aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,280 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,240 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 37,9 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 53,9 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
