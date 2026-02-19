Ilkka-Yhtymae Aktie

Ilkka-Yhtymae für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918633 / ISIN: FI0009800197

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ilkka-Yhtymae veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ilkka-Yhtymae wird am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,006 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ilkka-Yhtymae ein EPS von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Ilkka-Yhtymae 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 9,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ilkka-Yhtymae 14,3 Millionen EUR umsetzen können.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 0,280 EUR je Aktie, gegenüber 0,240 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 37,9 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 53,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ilkka-Yhtymae Oyj Shs 1

mehr Nachrichten

Analysen zu Ilkka-Yhtymae Oyj Shs 1

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ilkka-Yhtymae Oyj Shs 1 4,90 0,00% Ilkka-Yhtymae Oyj Shs 1

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen