Ausblick: Ilkka-Yhtymae veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ilkka-Yhtymae wird am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,006 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ilkka-Yhtymae ein EPS von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Ilkka-Yhtymae 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 9,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 32,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ilkka-Yhtymae 14,3 Millionen EUR umsetzen können.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 0,280 EUR je Aktie, gegenüber 0,240 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 37,9 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 53,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
