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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Illinois Tool Works gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Illinois Tool Works lässt sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Illinois Tool Works die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,97 USD gegenüber 2,81 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,94 Prozent auf 4,26 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,43 USD, gegenüber 10,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 16,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,04 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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