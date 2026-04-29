Ausblick: Illinois Tool Works legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Illinois Tool Works wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,57 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Illinois Tool Works 2,38 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,01 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,23 USD, gegenüber 10,49 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 16,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,04 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at