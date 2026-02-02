Illinois Tool Works Aktie

Illinois Tool Works für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861219 / ISIN: US4523081093

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Illinois Tool Works präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Illinois Tool Works wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,69 USD aus. Im letzten Jahr hatte Illinois Tool Works einen Gewinn von 2,54 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,38 Prozent auf 4,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Illinois Tool Works noch 3,93 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,45 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 11,71 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 16,02 Milliarden USD, gegenüber 15,90 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Illinois Tool Works Inc.

Analysen zu Illinois Tool Works Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Illinois Tool Works Inc. 214,40 -2,59% Illinois Tool Works Inc.

