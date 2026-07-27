Ausblick: Illinois Tool Works zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Illinois Tool Works wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 2,79 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,36 Prozent auf 4,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Illinois Tool Works noch 4,05 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,31 USD, gegenüber 10,49 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 16,60 Milliarden USD im Vergleich zu 16,04 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at