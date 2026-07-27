Illinois Tool Works Aktie

Illinois Tool Works für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861219 / ISIN: US4523081093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Illinois Tool Works zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Illinois Tool Works wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 2,79 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,36 Prozent auf 4,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Illinois Tool Works noch 4,05 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,31 USD, gegenüber 10,49 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 16,60 Milliarden USD im Vergleich zu 16,04 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Illinois Tool Works Inc.

mehr Nachrichten