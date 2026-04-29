Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Illumina öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Illumina wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
18 Analysten schätzen, dass Illumina für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,10 Prozent auf 1,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,12 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,54 Milliarden USD, gegenüber 4,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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