Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Illumina präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Illumina stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,36 USD je Aktie gegenüber 0,980 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,15 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Illumina einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD eingefahren.
Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,35 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,45 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 4,62 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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