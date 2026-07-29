Ausblick: Illumina präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Illumina wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,23 USD. Dies würde einer Verringerung von 17,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Illumina 1,49 USD je Aktie vermeldete.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,06 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Illumina für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,13 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,45 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,57 Milliarden USD, gegenüber 4,34 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at