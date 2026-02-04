Ausblick: Illumina stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Illumina wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Illumina 1,17 USD je Aktie eingenommen.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,10 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Illumina für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,12 Milliarden USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,73 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -7,690 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,30 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,37 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at