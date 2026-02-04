Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Illumina stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Illumina wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Illumina 1,17 USD je Aktie eingenommen.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,10 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Illumina für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,12 Milliarden USD aus.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,73 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -7,690 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,30 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,37 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Illumina Inc.
|
04.02.26
|Ausblick: Illumina stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.01.26
|S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte eine Illumina-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.01.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illumina von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Illumina informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.01.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Illumina von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.01.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Illumina von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.01.26
|S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte ein Illumina-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)