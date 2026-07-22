IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: IMAX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
IMAX stellt am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,280 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 94,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 91,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 439,0 Millionen USD, gegenüber 410,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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