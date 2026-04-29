Ausblick: IMAX stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IMAX wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,150 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 86,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei IMAX für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 79,8 Millionen USD aus.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,69 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 441,5 Millionen USD, gegenüber 410,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at