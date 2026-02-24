Ausblick: IMAX veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

IMAX wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,459 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 30,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 120,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,33 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,480 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 405,9 Millionen USD, gegenüber 352,2 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

