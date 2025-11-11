Immuneering a Aktie
WKN DE: A3CWDN / ISIN: US45254E1073
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Immuneering A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Immuneering A lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Immuneering A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,388 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,585 USD im Vergleich zu -2,040 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
