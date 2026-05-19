Ausblick: Immunovant stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Immunovant lässt sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Immunovant die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,592 USD gegenüber -0,640 USD im Vorjahresquartal.

Immunovant soll in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,612 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,730 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at