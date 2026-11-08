Immunovant Aktie
WKN DE: A2P5G1 / ISIN: US45258J1025
|
08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Immunovant stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Immunovant wird am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,737 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,730 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,936 USD, gegenüber -2,770 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Immunovant
|
07:01
|Ausblick: Immunovant stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Immunovant präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Immunovant stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.05.26
|Ausblick: Immunovant stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Immunovant
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Immunovant
|30,53
|7,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.