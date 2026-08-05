Ausblick: Immunovia AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Immunovia AB wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,040 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,110 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 344,44 Prozent auf 0,4 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,100 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,420 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 3,0 Millionen SEK, gegenüber 0,7 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at