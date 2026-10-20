Impact Coatings AB Aktie
WKN: A0DK8Q / ISIN: SE0001279142
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Impact Coatings AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Impact Coatings AB lässt sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Impact Coatings AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,090 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Impact Coatings AB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 133,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 32,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 13,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,421 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 83,3 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 47,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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