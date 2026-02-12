Ausblick: Impact Coatings AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Impact Coatings AB äußert sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,090 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 62,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 16,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,4 Millionen SEK umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,570 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,330 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 46,0 Millionen SEK aus, im Gegensatz zu 109,9 Millionen SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at