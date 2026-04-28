Ausblick: Impact Coatings AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Impact Coatings AB präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,120 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Impact Coatings AB noch -0,150 SEK je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Impact Coatings AB mit einem Umsatz von insgesamt 7,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 17,89 Prozent verringert.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,300 SEK je Aktie, gegenüber -0,520 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 102,0 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 47,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at