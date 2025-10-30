Ausblick: Imperial Hotel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Imperial Hotel lädt am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -3,200 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren -3,570 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Imperial Hotel mit einem Umsatz von insgesamt 12,42 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,79 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 13,90 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 21,79 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 55,50 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 52,61 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at