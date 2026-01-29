Ausblick: Imperial Hotel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Imperial Hotel wird am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 12,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Imperial Hotel ein EPS von 18,05 JPY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,62 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,82 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 13,90 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 21,79 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 54,20 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 52,61 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at