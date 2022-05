Ausblick: Imperial Hotel legt Quartalsergebnis vor

Imperial Hotel präsentiert in der am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass Imperial Hotel für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -32,800 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -95,700 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 15,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 6,28 Milliarden JPY gegenüber 5,42 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -102,800 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -242,130 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 28,00 Milliarden JPY, gegenüber 22,05 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at