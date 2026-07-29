Imperial Hotel Aktie
WKN: 912276 / ISIN: JP3542800002
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Imperial Hotel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Imperial Hotel wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,98 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Imperial Hotel mit einem Umsatz von insgesamt 14,57 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,27 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 15,20 JPY, gegenüber 36,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 61,40 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,27 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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