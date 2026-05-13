Imperial Hotel Aktie
WKN: 912276 / ISIN: JP3542800002
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Imperial Hotel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Imperial Hotel präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -4,000 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,55 JPY je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 14,23 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 7,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 20,20 JPY, gegenüber 21,79 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 56,20 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 52,61 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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