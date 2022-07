Ausblick: Imperial Hotel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Imperial Hotel präsentiert in der am 26.07.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -17,700 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -36,680 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 50,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 8,70 Milliarden JPY gegenüber 5,79 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,000 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -132,930 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 42,00 Milliarden JPY, gegenüber 28,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at