Ausblick: Imperial Oil informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Imperial Oil wird am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,17 CAD gegenüber 1,86 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 43,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,51 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,84 Milliarden CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,00 CAD, gegenüber 6,48 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 58,78 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 45,16 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at