Imperial Oil Aktie

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WKN: 851368 / ISIN: CA4530384086

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Imperial Oil legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Imperial Oil lädt am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

10 Analysten schätzen, dass Imperial Oil für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,89 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 52,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 17,68 Milliarden CAD gegenüber 11,61 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 16,12 CAD, gegenüber 6,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 62,98 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,16 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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