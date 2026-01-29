Ausblick: Imperial Oil stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Imperial Oil wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,88 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 20,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,37 CAD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,06 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,92 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,89 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,03 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 48,98 Milliarden CAD, gegenüber 48,82 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.

