Imperial Oil Aktie

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WKN: 851368 / ISIN: CA4530384086

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: Imperial Oil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Imperial Oil lässt sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Imperial Oil die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,41 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,52 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Imperial Oil 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,98 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Imperial Oil 11,87 Milliarden CAD umsetzen können.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,51 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,48 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 54,33 Milliarden CAD, gegenüber 45,16 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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