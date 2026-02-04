Impinj Aktie

Impinj für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANZB / ISIN: US4532041096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Impinj vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Impinj wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,506 USD aus. Im letzten Jahr hatte Impinj einen Verlust von -0,090 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 92,3 Millionen USD – ein Plus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Impinj 91,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,39 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 360,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 366,1 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Impinj Inc

mehr Nachrichten