Ausblick: Impinj vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Impinj wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,506 USD aus. Im letzten Jahr hatte Impinj einen Verlust von -0,090 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 92,3 Millionen USD – ein Plus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Impinj 91,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,39 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 360,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 366,1 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at