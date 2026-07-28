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Impinj Aktie

Impinj für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANZB / ISIN: US4532041096

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Impinj zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Impinj wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,795 USD je Aktie gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 104,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Impinj einen Umsatz von 97,9 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,89 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,370 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 373,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 361,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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