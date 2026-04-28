Ausblick: Impinj zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Impinj wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,109 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 72,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,69 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 362,8 Millionen USD, gegenüber 361,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at