Implantic a Aktie
WKN DE: A2QCUH / ISIN: SE0014855029
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Implantica A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Implantica A wird am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,080 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,670 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 1,0 Millionen EUR für Implantica A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,1 Millionen SEK erzielt wurde.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,300 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,100 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 3,0 Millionen EUR, gegenüber 23,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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